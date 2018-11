Mayeva brani dosežen dogovor o brexitu

London, 15. novembra - Britanska premierka Theresa May, ki se je danes soočila z odstopom več članov vlade, ki nasprotujejo v sredo doseženemu okvirnemu sporazumu z EU o brexitu, je dogovor branila tudi na večerni novinarski konferenci. Prepričana je, da gre za najboljši možni dogovor za Veliko Britanijo in da je smer prava za državo in državljane.