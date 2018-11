Bruselj o odstopu Raaba: Naša pogajalska partnerica je Mayeva

Bruselj, 15. novembra - V Evropski komisiji so v odzivu na odstop britanskega ministra za brexit Dominica Raaba in več drugih v britanski vladi poudarili, da je njihova pogajalska partnerica premierka Theresa May in da bodo še naprej sodelovali v dobri veri. O možnosti zavrnitve sporazuma o brexitu v britanskem parlamentu ali padca britanske vlade ne želijo ugibati.