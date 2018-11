Mayeva: Z dogovorom o brexitu precej bližje upoštevanju rezultatov referenduma

London, 14. novembra - Velika Britanija je z dogovorom o brexitu, sklenjenim med Brusljem in Londonom, precej bližje tistemu, za kar so se Britanci odločili leta 2016 na referendumu o izstopu Otoka iz EU, je danes v britanskem parlamentu zatrdila premierka Theresa May. Zagovorniki brexita v njeni konservativni stranki in laburisti so medtem nasprotnega mnenja.