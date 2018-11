Na Jesenicah se začenjajo 31. Čufarjevi dnevi

Jesenice, 14. novembra - Z uvodnima predstavama Gospodarji in Goli pianist se bodo danes v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah začeli 31. Čufarjevi dnevi. Tradicionalni festival slovenskih in zamejskih ljubiteljskih gledališč bo do 22. novembra ponudil osem tekmovalnih, šest mladinskih in eno spremljevalno predstavo.