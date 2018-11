Na 31. Čufarjevih dnevih osem tekmovalnih in šest mladinskih predstav

Jesenice, 6. novembra - Na tradicionalnem festivalu ljubiteljskih gledališč, 31. Čufarjevih dnevih, se bo od 14. do 22. novembra v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice zvrstilo osem tekmovalnih, šest mladinskih in ena spremljevalna predstava. Predstave, med katerimi so tako drame kot komedije, je izbral selektor Iztok Valič.