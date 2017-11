Premiera Petelinjega zajtrka in podelitev nagrad za zaključek Čufarjevih dni

Jesenice, 20. novembra - S premiero koprodukcije Petelinji zajtrk in podelitvijo nagrad se bodo drevi v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah sklenil jubilejni, 30. Čufarjevi dnevi. Festival ljubiteljskih gledališč je letos postregel s šestimi tekmovalnimi predstavami in mladinskim dnevom, pika na i pa bo koprodukcija Šentjakobskega in domačega gledališča.