Volivci na vzhodu Ukrajine vodenje znova zaupali separatistom

Doneck/Washington, 12. novembra - Volivci v samooklicanih proruskih "ljudskih republikah" na vzhodu Ukrajine Doneck in Lugansk so na nedeljskih volitvah na svoje čelo znova izvolili separatistične voditelje, kažejo danes objavljeni rezultati glasovanja, ki sta ga Kijev in Zahod obsodila. ZDA so v odzivu volitve označile za farso.