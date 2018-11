V samooklicanih proruskih območjih na vzhodu Ukrajine potekajo lokalne volitve

Kijev, 11. novembra - V samooklicanih proruskih avtonomnih območjih na vzhodu Ukrajine Doneck in Lugansk danes potekajo lokalne volitve, kljub opozorilom Kijeva in zahodnih držav, da pomenijo kršitev mednarodnega prava, spodkopavajo zaveze iz sporazuma iz Minska ter kršijo suverenost in zakone Ukrajine.