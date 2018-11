Slovenija podpira ozemeljsko celovitost in enotnost Ukrajine

Ljubljana, 11. novembra - Volitve v samooklicanih avtonomnih območjih na vzhodu Ukrajine so v nasprotju z dogovori iz Minska, Slovenija pa bo še naprej podpirala suverenost, ozemeljsko celovitost, enotnost in neodvisnost Ukrajine v okviru njenih mednarodno priznanih meja, so sporočili iz ministrstva za zunanje zadeve.