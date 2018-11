Zaskrbljenost v Italiji zaradi padca cen lesa po neurjih

Rim, 12. novembra - Lastniki gozdov v Italiji so vedno bolj zaskrbljeni zaradi padanja cen lesa, potem ko so uničujoča neurja povzročila v gozdovih pravo razdejanje. V regijah Trentino - Južna Tirolska, Furlanija, Benečija in Lombardija je padlo 14 milijonov dreves. Od neurij so se cene lesa znižale za 30 odstotkov, ugotavlja združenje Coldiretti.