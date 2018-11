Neurja opustošila sever Italije

Belluno, 2. novembra - Sever Italije so prizadela huda neurja, ki so povzročila kaos in opustošenje, poročajo tuje tiskovne agencije. Najhuje je prizadeta pokrajina Belluno v deželi Veneto, kjer je nekaj krajev že več dni brez elektrike in pitne vode. Za gorata območja v Venetu za danes velja rdeče vremensko opozorilo.