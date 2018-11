Po neurju na severu Italije zaskrbljeni pred prihajajočo smučarsko sezono

Belluno, 5. novembra - Po hudih neurjih, ki so zahtevala več žrtev in povzročila za več kot milijardo evrov škode, na območju Belluna v deželi Veneto trepetajo pred prihajajočo smučarsko sezono. Zaradi močnega vetra in deževja ter plazov so uničene številne smučarske proge, ceste in turistična infrastruktura na območju Dolomitov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.