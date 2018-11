Na Floridi bodo izide volitev odločili odvetniki in sodniki

Tallahassee, 10. novembra - Ameriško zvezno državo Florido so preplavili odvetniki demokratov in republikancev, ki skušajo z vlaganjem tožb priti do končnih izidov torkovih vmesnih volitev, ker državni volilni uradniki v najmanj dveh tradicionalno problematičnih okrožjih tega niso sposobni opraviti tako kot je treba.