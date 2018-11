Po ZDA protesti v podporo preiskavi ruskega vpletanja v volitve

New York, 9. novembra - Potem, ko je predsednik ZDA Donald Trump v sredo prisilil pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa v odstop in na njegov položaj začasno imenoval svojega političnega zaveznika, so v četrtek zvečer po ZDA nepričakovano izbruhnili protesti v podporo zaščiti preiskave ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016.