Demokratski kongresni kandidati na vmesnih volitvah v ZDA dobili več glasov kot republikanski

Washington, 8. novembra - Demokratski kandidati za zvezni senat so na torkovih vmesnih volitvah v ZDA dobili skoraj 13 milijonov več glasov od republikanskih, kljub temu pa so utrpeli poraz. V tekmi za predstavniški dom kongresa, kjer so po osmih letih prevzeli večino, pa so demokrati dobili 4,3 milijona glasov več kot republikanci, kaže analiza časnika New York Times.