Američani bodo 6. novembra volili tudi guvernerje zveznih držav in ozemelj

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 29. oktobra - Razen volitev v zvezni kongres, ki so v ospredju pozornosti, bodo na volitvah 6. novembra Američani izbirali tudi guvernerje 36 zveznih držav in treh odvisnih ozemelj. Tako kot vsepovsod drugje imajo republikanci trenutno večino glede guvernerskih položajev.