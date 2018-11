Demokrati prevzeli večino v predstavniškem domu, republikanci obdržali senat

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 7. novembra - Republikanci so na torkovih vmesnih volitvah sredi predsedniškega mandata uspeli obdržati in malce povečati svojo večino v senatu, demokratom pa je uspel prevzem večine v predstavniškem domu zveznega kongresa. Poleg tega so nanizali nekaj pomembnih uspehov na guvernerskih volitvah.