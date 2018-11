Na posvetu o prihodnosti poklicnega izobraževanja izpostavili pomen sodelovanja z delodajalci

Ljubljana, 8. novembra - Na posvetu državnega sveta o prihodnosti poklicnega izobraževanja so udeleženci opozorili na rastočo industrijo, ki s hitrim razvojem od poklicnega izobraževanja terja kakovostno nadgradnjo obstoječih in pripravo novih poklicnih standardov. Pri tem pa so posebej izpostavili pomen socialnega partnerstva v povezavi z gospodarstvom.