Za krepitev kompetenc pri vodenju vzgojno-izobraževalnega zavoda 2,4 milijona evrov

Ljubljana, 22. oktobra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od leta 2018 do 2022. Skupna višina sredstev za izvedbo projekta je 2,4 milijona evrov, so sporočili iz vladne službe.