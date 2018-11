Začenja se tretji evropski teden poklicnih spretnosti

Dunaj, 5. novembra - Na Dunaju se danes začenja tretji evropski teden poklicnih spretnosti, ki bo trajal do petka. Poleg tega se bodo pod geslom Odkrij svoj talent mladi iz vse Evrope na več kot tisoč dogodkih po vsej celini do decembra lahko seznanili s priložnostmi za usposabljanje in poklicno pot, ki jih omogoča poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.