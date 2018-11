Vinarji imajo po dobri letini razlog za veselo martinovo

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 8. novembra - Slovenski vinarji in vinogradniki imajo po nekaj bolj skromnih letinah po koncu letošnjih opravil v vinogradih in kleteh precej razlogov za veselo praznovanje martinovega. Kot je za STA povedal direktor Vinske družbe Slovenije in degustator Dušan Brejc, se vse bolj dviguje tudi vinska kultura med Slovenci, ki znajo ceniti kakovostno vino.