Ptujsko-ormoški vinogradniki kljub dobri letini opozarjajo na prihodnost

Ptuj, 3. oktobra - Ptujski vitezi vina, ki so del Združenja slovenskega reda vitezov vina, so danes opozorili na vse bolj zaskrbljujoče stanje vinogradništva in vinarstva na ptujsko-ormoškem območju. V tej luči jih še posebej skrbijo informacije o novem lastniškem preoblikovanju Perutnine Ptuj, pod okrilje katere sodi Ptujska klet. Rešitev vidijo v prevzemu kleti.