Bruselj in London naj bi sklenila dogovor o finančnih storitvah

London, 1. novembra - Pogajalci Velike Britanije in Evropske unije naj bi po poročanju britanskega časnika The Times sklenili okvirni dogovor o finančnih storitvah po brexitu. Glede na dogovor naj bi imela britanska finančna podjetja po marcu 2019 še vedno dostop do evropskih trgov, povzemajo tuje tiskovne agencije.