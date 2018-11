HRW: Severnokorejke žrtve spolnega nasilja predstavnikov oblasti

Seul, 1. novembra - Ženske v Severni Koreji so glede na poročilo nevladne organizacije Human Rights Watch (HRW) prepogosto žrtve spolnega nasilja, ki ga izvajajo policisti in drugi predstavniki partije. HRW v poročilu, objavljenem danes, očita režimu Kim Jong-una, da ne ukrepa proti spolnemu nasilju in skuša utišati žrtve, povzemajo tuje tiskovne agencije.