Možna razlivanja Drave in manjših rek, poplavljanje morja

Ljubljana, 28. oktobra - Danes in v ponedeljek bodo ob možnih dolgotrajnejših nalivih predvsem v zahodni, osrednji, južni in deloma vzhodni Sloveniji hitro naraščale sprva manjše reke in vodotoki. Zvečer in ponoči pričakujejo manjša razlivanja Drave na izpostavljenih območjih, morje bo poplavljalo izpostavljene dele obale, opozarja Arso.