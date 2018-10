Rdeča stopnja ogroženosti zaradi vetra, velika nevarnost vetroloma

Ljubljana, 29. oktobra - Meteorologi za danes napovedujejo buren prehod vremenske fronte z obilnim dežjem in močnim vetrom. Veter bo najmočnejši pozno popoldne, zvečer in ponoči, zato je Arso za zahodno in osrednjo Slovenijo izdal rdečo stopnjo ogroženosti. Ob vetrovih tudi do 120 kilometrov na uro bo predvsem na Primorskem in Notranjskem velika nevarnost vetroloma.