Državna sekretarka Leskovarjeva v Varnostnem svetu ZN o ženskah, miru in varnosti

New York, 27. oktobra - Državna sekretarka Simona Leskovar se je v četrtek udeležila odprte razprave Varnostnega sveta ZN na temo žensk, miru in varnosti, na kateri je nastopilo okrog 90 predstavnic in predstavnikov držav ter tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres. V govoru je med drugim omenila, da Slovenija pripravlja že drugi akcijski načrt na to temo.