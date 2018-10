V Pragi velika vojaška parada ob 100. obletnici nastanka Češkoslovaške

Praga, 28. oktobra - V Pragi bodo danes ob 100. obletnici nastanka Češkoslovaške pripravili veliko vojaško parado, ki se je bo med drugim udeležil tudi ameriški obrambni minister James Mattis. Prav tako se bosta v Pragi predsednika in premier Češke, Miloš Zeman in Andrej Babiš, sestala s slovaškima kolegoma, Andrejem Kisko in Petrom Pellgrinijem.