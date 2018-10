V Pragi slovesno ob 100. obletnici nastanka Češkoslovaške

Praga, 26. oktobra - Z razpadom avstro-ogrske monarhije ob koncu prve svetovne vojne so pred sto leti, 28. oktobra 1918, razglasili nastanek nove države, Češkoslovaške, ki je sicer leta 1993 na miren način razpadla na Češko in Slovaško. V Pragi stoto obletnico nastanka države obeležujejo s številnimi slavji in obiski svetovnih voditeljev.