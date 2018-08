Sovjetski tanki pred 50 leti okrutno zatrli praško pomlad

piše Andreja Juvan Kmetec

Praga, 18. avgusta - Vojaške enote Varšavskega pakta so v noči na 21. avgust pred 50 leti vdrle v tedanjo Češkoslovaško in nasilno zatrle poskus politične liberalizacije in vzpostavitve "socializma s človeškim obrazom", znan kot praška pomlad. Sledilo je 20 let sovjetske partijske nadvlade, ki jo je leta 1989 odnesla žametna revolucija.