Bled bo po odlični sezoni tudi v prihodnje nadaljeval s trajnostnim razvojem

Bled, 25. oktobra - Kot kažejo rezultati prvih osmih mesecev, se je število nočitev na Bledu letos v primerjavi z lanskimi rekordnimi rezultati povečalo še za pet odstotkov. Gostje so opazili tudi prizadevanja za trajnostni razvoj destinacije, ki se bodo prihodnja leta še nadaljevala, so predstavniki občine in turizma poudarili na današnji novinarski konferenci.