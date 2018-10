Dnevnik: Nazaj v prihodnost (23. 10.)

Ljubljana, 22. oktobra - "Imamo ogromno denarja za poigravanje v naši vojski - 700 milijard dolarjev in še 716 milijard." Trumpovo lomastenje po ameriških mednarodnih sporazumih, od okoljskega do zdaj napovedane odpovedi pogodbe o jedrskih raketah kratkega in srednjega dosega, (še) ni naredilo nobene dejanske škode, piše Dejan Kovač v Dnevniku.