Večer: Karte so na mizi (22. 10.)

Ljubljana, 22. oktobra - Večerova javnomnenjska raziskava pove, kako komu kažejo karte za lokalne volitve v Mariboru. Četudi se je kampanja šele začela in je prostora za (pre)obrate dovolj, so startna razmerja moči videti tako, da z naskokom tekmo začenjata nekdanji župan Franc Kangler in novinec v politiki, podjetnik Saša Arsenovič, v Večeru piše Matija Stepišnik.