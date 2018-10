Primorske novice: 1:0 za openske jusarje (23. 10.)

Koper, 22. oktobra - Mesto Trst je s pridom izkoristilo fašistični zakon iz leta 1927, s katerim so vaškim skupnostim in jusom na obrobju Trsta odvzeli zemljišča. Klasična bitka med podeželjem in mestom se je bojda začela že veliko prej, na začetku 19. stoletja, piše Petra Mezinec v Primorskih novicah.