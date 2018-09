Sij in sindikati nadaljujejo pogovore, med delavci razburjenje

Ljubljana/Ravne na Koroškem, 24. septembra - Po poletnem premoru so se septembra sestali predstavniki vodstva skupine Sij in sindikatov glede več odprtih vprašanj. Ob tem podpredsednik Skei Slovenije Vili Novak, ki so ga pooblastili za sodelovanje v nadaljnjih pogajanjih, pravi, da posebnega posluha vodstva Sija za zahteve delavcev doslej ni bilo in da je med delavci čutiti razburjenje.