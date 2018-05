V Sij Metalu Ravne zbori delavcev na predlog uprave

Ravne na Koroškem/Jesenice, 17. maja - V podjetju Sij Metal Ravne danes in v petek potekajo zbori delavcev, ki jih je sklicala uprava Sija in vodstvo družbe. Na njih predstavljajo aktivnosti vodstva in aktualno dogajanje glede plač in nagrajevanja. V Skei, ki je zbore delavcev napovedal za konec maja, so z današnjimi zbori zadovoljni. Zbori delavcev bodo v petek tudi v Acroniju.