Po dopustih nadaljevanje pogajanj v Siju

Ravne na Koroškem/Jesenice, 3. septembra - Ob soglasju socialnih partnerjev so v skupini Slovenska industrija jekla (Sij) v času poletnih dopustov prekinili pogajanja in jih bodo nadaljevali po dopustih, so za STA pojasnili v Siju. Pogajajo se o sistemu nagrajevanja in podjetniški kolektivni pogodbi, napovedano je bilo tudi, da se bodo lotili prenove plačnega sistema.