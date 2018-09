Ministrica Pivčeva na Štajerskem izpostavila pomen vinarskega sektorja

Maribor/Ptuj, 19. septembra - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec se mudi na prvem delovnem obisku na Štajerskem. Ob trgatvi žametne črnine na Ptujskem gradu je izpostavila pomen vinarskega sektorja tako za slovensko kmetijstvo in podeželje kot promocijo Slovenije kot gastronomske in vinske destinacije, so sporočili z ministrstva.