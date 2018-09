Primorska živilska podjetja in zadruge so se z dobrotami predstavila v prestolnici

Ljubljana, 14. septembra - Primorska živilska podjetja in zadruge so se z degustacijami dobrot danes že četrto leto zapored predstavila obiskovalcem v centru Ljubljani. Dogodka so se udeležili tudi nova ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec in direktorji sodelujočih podjetij in zadrug, so sporočili z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).