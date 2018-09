Aleksandra Pivec - ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ljubljana, 13. septembra - Na vrh ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prihaja Aleksandra Pivec, doslej državna sekretarka v uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pivčeva bo prednost v mandatu med drugim namenila zagotavljanju varne hrane, odzivu na podnebne spremembe in pripravi na prihodnjo finančno perspektivo.