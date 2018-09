Ksenija Klampfer - ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ljubljana, 13. septembra - Ksenija Klampfer se je na čelo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer bo nasledila Anjo Kopač Mrak, zavihtela z lokalne ravni, saj je bila 42-letna Konjičanka in članica SMC doslej načelnica mariborske upravne enote. V ospredje želi postaviti ukrepe na področjih trga dela, družinske in socialne politike ter pokojnin.