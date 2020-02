Janez Janša - izkušeni politik še tretjič v sestavo vlade

Ljubljana, 26. februarja - Dolgoletni predsednik SDS Janez Janša je na pragu tretjega premierskega mandata. Odločen politik s stabilno volilno bazo in eden najvidnejših političnih akterjev po osamosvojitvi države pri delu javnosti velja za karizmatičnega, sposobnega in učinkovitega, pri drugem delu pa za človeka, ki razdvaja in širi nestrpnost.