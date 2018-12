Ljubljana, 10. decembra - Junijske predčasne volitve v DZ so stale 4,1 milijona evrov, kar je približno 645.000 evrov več kot volitve izpred štirih let. Za po skoraj 300.000 evrov so se v primerjavi z letom 2014 povečali stroški poštnih storitev in nadomestila članom volilnih komisij, letos pa ni bilo stroška za glasovalne naprave za invalide za približno 120.000 evrov