Na Dansko odhaja delegacija s področja robotike

Odense/Ljubljana, 9. septembra - Pod okriljem javne agencije Spirit in partnerjev danes na Dansko odhaja 28-članska poslovno-razvojna delegacija. V njej so predstavniki slovenskih podjetij in institucij, ki se ukvarjajo z razvojem robotike in avtomatizacije. Na obisku se bodo povezovali z mednarodnimi strokovnjaki in obiskali sejem robotike R-18, ki se odpira v torek.