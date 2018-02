Na Gospodarskem razstavišču štirje specializirani sejmi za pametno industrijo

Ljubljana, 13. februarja - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se danes začenjajo štirje specializirani sejmi za rešitve pametne industrije. Sejmi Ifam, Robotics, Intronika in IT4Industry pokrivajo področja, kot so avtomatizacija, robotika, elektronika in digitalizacija, namenjena pa so strokovni javnosti oz. podjetjem iz zainteresiranih panog.