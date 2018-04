EU načrtuje za 20 milijard evrov naložb v umetno inteligenco

Bruselj, 25. aprila - EU namerava do leta konca leta 2020 vložiti najmanj 20 milijard evrov v razvoj umetne inteligence. Denar naj bi prišel iz javnih in zasebnih virov, so danes sporočili v Bruslju. Podpredsednik komisije Andrus Ansip je spremembe, ki jih svetu prinaša umetna inteligenca, primerjal s parnimi stroji in elektriko.