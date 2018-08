Židan: Ne bom iskal manjkajočih glasov

Ljubljana, 23. avgusta - Novoizvoljeni predsednik DZ Dejan Židan je dejal, da v nobenem trenutku ne bo ne spraševal ne iskal, "kje so manjkajoči glasovi, ker je koalicija skupaj s podporo opozicije zagotovila več kot 46 glasov". Na današnjem glasovanju ga je namreč podprlo 49 poslancev od pričakovanih 52 glasov petorčka strank in Levice, ki so mu napovedali podporo.