Občina Ankaran napoveduje sodno izpodbijanje načrtovane nastanitve migrantov v domu Debeli rtič

Ljubljana, 23. avgusta - V Občini Ankaran so napovedali, da bodo pred sodišči izpodbijali kontingentni načrt za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščite v počitniškem domu Debeli rtič. Kot opozarjajo, v mesecu dni, odkar so na vlado naslovili poziv za takojšnjo spremembo načrta, niso dobili odgovorov.