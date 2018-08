Manafort obsojen, Cohen priznal kršitve v financiranju Trumpove kampanje

New York/Alexandria, 22. avgusta - Nekdanji šef predsedniške kampanje Donalda Trumpa Paul Manafort je bil v torek na sodišču v Alexandrii spoznan za krivega v osmih točkah obtožnice zaradi davčnih utaj in bančnih poneverb. Medtem pa je na sodišču v New Yorku nekdanji Trumpov osebni odvetnik Michael Cohen priznal krivdo glede obtožb o kršitvah financiranja predsednikove kampanje.