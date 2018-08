Bela hiša molči po Trumpovem priznanju sodelovanja sina z Rusi

New York, 7. avgusta - Ameriški predsednik Donald Trump je po ocenah analitikov v nedeljo naredil eno največjih napak svoje politične kariere, ko je tvital, da se je njegov sin Donald mlajši junija 2016 res srečal z Rusi, da od njih dobi negativne informacije o Hillary Clinton. Bela hiša je v ponedeljek odpovedala novinarsko konferenco in dostop do predsednika ZDA.